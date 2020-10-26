لافروف: روسيا لا تفرض غازها على أحد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تفرض غازها على أحد، وأن الحديث بشأن اعتماد أوروبا على غازها يهدف إلى إثارة شكوك لا أساس لها.

وأضاف لافروف في حديث لصحيفة "فيسيرنجي ليست" الكرواتية اليومية، "لقد كانت بلادنا ولا تزال لعقود عديدة شريكا موثوقا به وصادقا من حيث إمدادات الطاقة.. هذا أمر معروف جدا في زغرب".

وتابع، إنه "تماما مثل حقيقة أن عقود الغاز معنا ليس لها دوافع سياسية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي، "إننا نتحدث عن التجارة البحتة.. لقد سمعنا بالطبع الحديث عن "الاعتماد" السيء السمعة لكرواتيا ودول أوروبية أخرى على الغاز الروسي، لكننا لا نجد فيها أي شيء سوى الرغبة في زرع شكوك غير معقولة".

وأردف، "نحن لا نفرض أي شيء على أحد، وننفذ جميع العقود المبرمة بمسؤولية كاملة".

يتبع...