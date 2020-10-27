روسيا... إغلاق المطاعم لساعات محددة والعودة إلى القناع في الأماكن العامة بدءا من 28 أكتوبر

أصدر كبير أطباء روسيا، اليوم الثلاثاء، قرارا يحظر الخدمات الترفيهية والمطاعم في جميع أنحاء روسيا من الساعة الحادية عشر مساء وحتى السادسة صباحا.

وجاء في نص القرار: "حظر تنظيم خدمات المطاعم والفاعليات الترفيهية على الكيانات القانونية في الفترة من الساعة الحادية عشر مساء وحتى السادسة صباحا".

وكذلك أوعز المرسوم على: "تعزيز نظام التطهير الحالي في وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة، وكذلك في أماكن الإقامة الجماعية الأخرى للأشخاص (منافذ البيع بالتجزئة، ومرافق تقديم الطعام، والأماكن التي تقام فيها الأحداث المسرحية والترفيهية والثقافية والتعليمية)".

كما وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور)، بأنه من يوم الأربعاء 28 أكتوبر، سيطبق قانون إرتداء الأقنعة في الأماكن العامة ووسائل النقل والمصاعد ومواقف السيارات.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه "بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم ولتفادي مخاطره على روسيا خلال موسم الإنفلونزا، يطبق قانون إرتداء الأقنعة في الأماكن العامة ووسائل النقل والمصاعد ومواقف السيارات".

وأعلنت الهيئة تطبيق التعليمات الجديدة بدءا من 28 أكتوبر، من أجل تعزيز الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس.