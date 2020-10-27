وكالة الفضاء الروسية تخطط لإطلاق عشرات الأقمار الصناعية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنها تخطط لإطلاق دفعة من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار من محطة الفضاء الدولية في الفترة ما بين عامي 2022 و2023.

وذكرت قناة "روسكوسموس" التابعة للوكالة على منصة "يوتيوب" أنه في عام 2022، سيتم إطلاق سرب من أربعة أقمار صناعية صغيرة إلى مدار الأرض من محطة الفضاء الدولية، وفي العام 2023 هناك خطة لإطلاق ستة أقمار أخرى".

وفي مايو/أيار 2019، كشف رئيس قسم معهد موسكو للطيران، أوليغ أليفانوف، عن مشروع يجري تطويره في روسيا لإطلاق سرب من الأقمار الصناعية الصغيرة من محطة الفضاء الدولية.