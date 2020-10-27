جنرال روسي يعلق على الأنباء بشأن وجود كبير للغواصات الروسية بالقرب من لندن

علّق الجنرال في الجيش الروسي، ميخائيل نيناشيف، على الأخبار المتداولة بشأن ما نشرته وسائل إعلام بريطانية حول عدد الغواصات الروسية الموجودة في المحيط الأطلسي.

وقال العسكري الروسي نيناشيف بهذا الصدد لراديو "سبوتنيك": "هذه الأخبار غير دقيقة وهي محض افتراء، ليس لدى الأسطول الروسي عدد كبير من الغواصات والقطع البحرية في تلك المنطقة القريبة من السواحل البريطانية، ويقتصر الوجود الروسي على بعض الغواصات الاستراتيجية التي تقوم بمهمات محددة مخطط لها مسبقا".

وأضاف نيناشيف، قائلا: "لا شك أن هذه الأنباء والمعلومات هدفها تعزيز المواجهة ضد روسيا عبر بث دعاية سياسة الخوف من موسكو وقدراتها العسكرية، لكن بصراحة ليس لروسيا أي مصالح في تلك المنطقة القريبة من السواحل البريطانية وهذه الأخبار مجرد استفزاز لنا ويجب عدم الرد عليها".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن روسيا زادت من عدد غواصاتها العسكرية الاستراتيجية في شمال المحيط الأطلسي القريبة من السواحل البريطانية.

وأضاف التقرير أنه شوهدت غواصات شبح روسية من طراز "أكولا" بالقرب من ساحل المملكة المتحدة.

ونقلت صحيفة عن مصدر في البحرية البريطانية، قوله إن "عدد الغواصات الروسية التي تدخل شمال الأطلسي كبير جدا".