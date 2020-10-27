صندوق الاستثمار الروسي يرسل طلبات لمنظمة الصحة العالمية لتسجيل لقاح "سبوتنيك V"

أرسل صندوق الاستثمار الروسي، بشكل عاجل طلبات إلى منظمة الصحة العالمية من أجل تسريع تسجيل لقاح "سبوتنيك V"

وقال الصندوق إنه تم أرسال طلبات إلى منظمة الصحة العالمية من أجل إجراء تسجيل سريع وتأهيل مسبق للقاح "سبوتنيك V" لفيروس كورونا.

وأشار صندوق الاستثمار "بأنه تم إرسال طلب الى منظمة الصحة العالمية لإجراء تسجيل سريع (قائمة استخدام الطوارئ ، EUL) والتأهيل المسبق لأول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا Sputnik V، الذي تم إنشاؤه على منصة مدروسة جيدا لناقلات الفيروسات الغدية البشرية".

وهكذا، أصبحت روسيا واحدة من أوائل الدول التي تقدمت بطلب إلى منظمة الصحة العالمية للتأهيل المسبق للقاح ضد عدوى فيروس كورونا الجديد.

برنامج التأهيل المسبق هو أحد برامج الأمم المتحدة بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، وهو البرنامج العالمي الوحيد لضمان جودة الأدوية.

وبرنامج "التأهيل المسبق للأدوية" هو برنامج تقوم به منظمة الصحة العالمية بتقييم جودة الأدوية وصلاحيتها وفعاليتها. مع مراعاة المتطلبات المعمول بها ومعايير منظمة الصحة العالمية، يتم إدراج المنتج الطبي في قائمة الأدوية المؤهلة مسبقا.

وسيؤدي التسجيل السريع للقاح بموجب إجراء EUL إلى إتاحة اللقاح الروسي للعالم بأسره في إطار زمني أقصر من الإجراءات التقليدية ودعم الجهود العالمية لمنع الإصابة بفيروس كورونا. ستمكن عملية التأهيل المسبق الناجحة Sputnik V من إدراجه في قائمة الأدوية المستخدمة من قبل منظمات المشتريات الدولية والبلدان لإدارة المشتريات بالجملة للأدوية.

"كانت روسيا الأولى في العالم التي سجلت لقاح فيروس كورونا Sputnik V، الذي تم إنشاؤه على منصة آمنة وفعالة ومدروسة جيدًا لناقلات الفيروسات الغدية البشرية ... نعرب عن امتناننا لمنظمة الصحة العالمية على تعاونها النشط ونتطلع إلى اجتياز عملية التأهيل المسبق بنجاح في جميع المراحل الرئيسية." بحسب ما قاله رئيس الصندوق، كيريل دميترييف.

في أغسطس/ آب، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من COVID-19 ، طوره مركز "غامالي" أطلق عليه اسم "سبوتنيك V".