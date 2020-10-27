لافروف وجاويش أوغلو يؤكدان ضرورة الحل السلمي في قره باغ والحوار في ليبيا

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الوضع في ليبيا وقره باغ في اتصال هاتفي، مؤكدين اهتمامهما بإقامة حوار ليبي شامل وحل سلمي في قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: "ناقش الطرفان بشكل جوهري الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وحول ليبيا حيث تم التأكيد على الاهتمام المشترك بإقامة حوار ليبي شامل بمشاركة القوى السياسية الرائدة، وتم التأكيد على أهمية العمل تحت رعاية الأمم المتحدة".

وناقش الجانبان الأزمة الحالية بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدين على "الحاجة إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن".

وشدد الوزيران على "عدم وجود بديل عن الحل السلمي للمشكلة (قره باغ)، وضرورة وقف إطلاق النار على الفور واستئناف عملية التفاوض في إطار الآليات المطروحة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأكد الجانبان على "عدم جواز تدويل الأزمة بسبب تورط مقاتلين أجانب فيها".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أمس، معارضة بلاده الحل العسكري في منطقة قره باغ، ودعوة موسكو جميع اللاعبين الخارجيين إلى التوقف عن تصعيد السيناريو العسكري.

وقال لافروف في حديثه لوكالة "أنباء أثينا ومقدونيا"، اليوم الاثنين: "لا نخفي أننا لا ندعم إمكانية الحل العسكري لهذه المشكلة. ووفقا لاعتبارنا الشعبين الأرميني والأذربيجاني أصدقاء وأخوة، فإننا لا نستطيع مشاركه هذه التطلعات".

وأضاف لافروف: "ندعو جميع اللاعبين الخارجيين إلى عدم السماح بتصعيد السيناريو العسكري، وتهدئة مشاعر الطرفين، وتكثيف العمل لتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام".