"أفضل من الدول الأخرى"... بوتين: روسيا أظهرت خلال الجائحة قدرتها على تعبئة الموارد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده خلال جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت على نحو لم تظهره أي دولة في العالم قدرة على حشد الموارد .

وقال بوتين، في اجتماع مجلس الثقافة والفنون، التابع للرئاسة الروسية: "الحفاظ على الأسرّة، وأسرّة الأمراض المعدية، فارغة عندما لا يكون هناك وباء، دون جدوى. ولكن روسيا أظهرت القدرة على تعبئة الموارد اللازمة على نحو لم تظهره أي دولة أخرى في العالم".

وتابع الرئيس الروسي بالقول: "لم يتمكن أحد من تعبئة العدد المناسب من الأسرّة بهذه الفعالية والسرعة، وليس فقط للأشخاص الذين يعانون من المضاعفات الحادة لفيروس كورونا المستجد، ولكن أيضا للمرضى في الحالتين الخفيفة والمتوسطة".

وتشهد روسيا أخيرا ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة الفيروس في روسيا، تسجيل 16550 إصابة جديدة من بينها 4312 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1547774 إصابة.