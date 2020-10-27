بيسكوف لـ"سبوتنيك": بوتين لم يخالط لافروف

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخالط شخصيًا سيرغي لافروف، الذي غادر للعزل الذاتي بعد عودته من اليونان.

وفي سؤال من صحفي وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الرئيس بوتين قد خالط وزير الخارجية سيرغي لافروف؟، أجاب بيسكوف: "لا، لم يخالطه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد-19

وجاء في بيان الوزارة: "سيكون سيرغي لافروف في عزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كوفيد- 19"

وأشار البيان إلى تأجيل كل اللقاءات التي كان من المقرر عقدها مع لافروف إلى وقت لاحق.

وسبق أن أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1547774

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4312، ثم مدينة سان بطرسبورغ بـ 721 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.