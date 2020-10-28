عالم فيروسات: انخفاض معدل الوفيات جراء كورونا يشير إلى ضعف الفيروس نفسه

قال عالم الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، إن انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو ثلاث مرات مقارنة بالربيع، يشير إلى ضعف الفيروس نفسه .

وأضاف ألتشتاين لـ "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى ما كان لدينا في الربيع، وقارناه في الوقت الحالي، وبالاعتماد على الإحصاءات الدولية، فسنرى انخفاضا في معدل الوفيات بنحو ثلاثة أضعاف".

وتابع ألتشتاين: "في أوروبا الغربية، كان معدل الوفيات جراء فيروس كورونا في الربيع عند مستوى 10-15 في المئة، أما الآن فأصبحت هذه النسبة 0.5 في المئة.

وختم عالم الفيروسات الروسي بالقول: "ما زلت أعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين العلاج"، في أشارة إلى ضعف الفيروس نفسه.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، يوم الاثنين الماضي، بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في العالم قد تجاوز 43 مليون إصابة.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكينز، تم تسجيل 43009311 إصابة على مستوى العالم، وتوفي بسبب الفيروس 1153861 مصابا، وتعافى أكثر من 28 مليون شخص خلال فترة الجائحة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.