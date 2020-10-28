طائرة مسيرة روسية جديدة تحصل على الطاقة من الأرض والجو والفضاء

حصلت شركة الصواريخ والفضاء الروسية "إنيرغيا" على براءة اختراع لطائرة مسيرة قادرة على شحن نفسها من شعاع ليزر.

يمكن للطائرة أن تحصل على الشعاع من الأرض ومن الفضاء، حسبما جاء في براءة اختراع صادرة عن المعهد الفيدرالي للملكية الصناعية.

تنص براءة الاختراع على أنه يمكن استخدام أنظمة توليد إشعاع الليزر لتشغيل الطائرة المسيرة، والتي يمكن نشرها على الأرض والجو، وفي محطات التحكم الفضائية. بعد إنشاء شعاع من الطاقة المطلوبة، ترسله المحطات إلى بدن الطائرة المسيرة باستخدام أنظمة التتبع.

وتقول الوثيقة: "يتعلق الاختراع بمجال أجهزة الطائرات المسيرة باستخدام تقنية الإقلاع والهبوط العمودي، المخصصة للبحث العلمي، وتسليم البضائع، والتصوير الجوي والمراقبة بالفيديو مع القدرة على نقل المعلومات التي تتلقاها أجهزة الاستشعار على متن الطائرة".

يُذكر أن طريقة نقل الطاقة هذه ستسمح للطائرة بالعمل في أي وقت من اليوم - على عكس الأجهزة المماثلة التي تشحن من ألواح شمسية.