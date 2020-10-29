بوغدانوف يبحث مع سفير الجزائر الأوضاع في منطقة الصحراء

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بودغانوف مع سفير الجزائر لدى موسكو محمد شريف كورتو الوضع في منطقة الساحل والصحراء، كما بحثا العلاقات الروسية الجزائرية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم الخميس :"بعد مناقشة الأوضاع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء، تم التأكيد على أهمية حل الصراع في المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضاف البيان: "أنه تم خلال المحادثة بحث القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الجزائرية، بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي المنتظم وتكثيف العلاقات الثنائية".

وتخوض الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" صراعا مسلحا من أجل تحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.