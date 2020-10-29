كل معداتها محلية...روسيا تصنع طائرة جديدة من طراز "سوخوي سوبرجيت"

وتستعد شركة "إيركوت" التي تصنع هذه الطائرات لتسليم طائرتين جديدتين من طراز"سوخوي سوبرجيت 100" إلى اثنتين من شركات الطيران الروسية هما "أيروفلوت" و"ريد وينغز". وتفقّدهما وفد الحكومة الروسية برئاسة النائب الأول لوزير النقل، ألكسندر نيرادكو، أثناء قيامه بزيارة إلى معمل تابع لشركة "إيركوت" في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة موسكو.

وأعلن النائب الأول لوزير النقل أن جهود الدولة لتحفيز حركة النقل في روسيا على متن الطائرات تحقق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن شركات الطيران الروسية بدأت في سبتمبر/أيلول تسيير أكثر من 20 رحلة جديدة على متن طائرات "سوخوي سوبرجيت 100".

ومن جانبه لفت المدير العام لشركة "أو أ كا" الحكومية التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلهم طائرت "سوخوي سوبرجيت 100" في روسيا يفوق عدد المسافرين على متن الطائرات النفاثة الأخرى مجتمعة.

وتُستخدم طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" خارج روسيا أيضا في المكسيك وتايلاند وكازاخستان. وتعاقدت الأمم المتحدة في مارس/آذار 2020 على استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" لنقل بعثات حفظ السلام.

إحلال المعدات الروسية محل المستوردة

وبصرت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" النور قبل 12 عاما. وتم إنشاؤها في إطار المشروع الدولي الذي يتضمن استيراد بعض المعدات من الخارج، لتسهيل دخولها إلى سوق العالم. إلا أن الغرب وضع العصي في دواليب المشروع الدولي عندما لجأ إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لإجبار روسيا على تغيير سياستها. ولهذا قررت روسيا أن تصنع طائرة جديدة من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" بإمكانات ذاتية، وتجهزها بمعدات من صنع روسي فقط.

وصرح نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يوري بوريسوف، في سبتمبر 2020 أن طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" الجديدة ستظهر بعد ثلاثة أعوام، وأنها ستخلو من معدات من صنع أجنبي.