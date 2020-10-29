طائرات دون طيار تعزز قوة طيران الجيش الروسي

يرى خبير أن طائرات "أوريون"، وهي طائرات دون طيار خصصت لأغراض الاستطلاع والقتال، ستعزز قوة طيران الجيش الروسي إلى حد كبير.

وأفادت تقارير صحفية بأن القوات المسلحة الروسية تسلمت أولى دفعات طائرات مسيّرة من طراز "أوريون".

وقال دينيس فيدوتينوف، وهو خبير روسي معروف متخصص في مجال الطائرات دون طيار، لـ"سبوتنيك"، إن هذه الطائرات ستعزز قدرات القوات المسلحة الروسية، لا شك.

وحددت مهمة طائرة "أوريون" في البداية في الاستطلاع والاستخبار، إلا أن صانعها – شركة "كرونشتادت" – قرر زيادة إمكانياتها بعد أن درس احتياجات الجيش الروسي وتم في معرض "أرميا 2020" عرض ما صنعته الشركة من أسلحة متنوعة يمكن أن تستخدمها طائرة "أوريون" أيضا.

ولفت الخبير، في الإشارة إلى طائرة "بايراكتار" التركية التي يجري استخدامها بنشاط الآن في قره باغ وسوريا وليبيا، إلى أن المقارنة بينها وبين "أوريون" تُظهر تفوّق مواصفات الطائرة الروسية على مواصفات الطائرة التركية وتتقدم طائرة "أوريون" على "بايراكتار" في الحمولة وزمن التحليق.

ومن الطائرات الأخرى دون طيار التي تصنعها روسيا لقواتها المسلحة طائرة "ألتيوس" وهي طائرة ثقيلة نسبيًا.