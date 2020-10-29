بوتين: روسيا مستعدة لبيع حقوق الملكية الفكرية للقاحات الروسية أو إنتاجها على أراضي الشركاء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا.

مضيفا إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركاء أجانب في إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا ، لكن ليس على حساب تطعيم مواطنيها.

وتابع"نحن مستعدون لضمان بيع حقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أننا مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب، لديهم هذه المعدات".

وقال بوتين في جلسة عامة لمنتدى الاستثمار" في تي بي كابيتال" (روسيا تنادي!): "أود أن أذكركم بأننا مستعدون للعمل بشكل عام مع زملائنا في المجال العلمي و بشكل وثيق أكثر مما كنا عليه حتى الآن. نعلم أن العديد من الدول الأوروبية قد وقعت بالفعل عقودا لتوريد لقاحات من المملكة المتحدة. مضيفا، لسوء الحظ ، يواجه زملاؤنا بعض الثغرات هناك".

وتابع قائلا "نحن ممتنون جدا لمركز غامالي وفيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك ، فهذه أدوية جيدة بالفعل. والاهم أنها آمنة وفعالة. ويتم استيفاء هذين الشرطين في كل من الحالة الأولى والثانية - سواء في حالة "سبوتنيك في" أو لقاح مركز "فيكتور".

مضيفا "اختبارات اللقاح الروسي ضد كورونا تسير بسلاسة وآمل أن نبدأ التلقيح الشامل بنهاية العام".