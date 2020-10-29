نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع مبعوث الرئيس الإيراني الخاص الأوضاع في قره باغ

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، مع المبعوث الرئاسي الإيراني الخاص لتسوية قره باغ، نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأوضاع في منطقة قره باغ.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس: "نوقش الوضع في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ".

وبحسب البيان، تم خلال المحادثة بحث قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي، بما في ذلك التعاون في بحر قزوين وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

ويذكر أنه في فجر الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت موسكو، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أنه عقب وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار، تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الاتفاق.