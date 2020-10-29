الصحة الروسية ترفض تعليق التجارب السريرية ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك – V"

أكد مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس، استمرار التجارب السريرية في المرحلة التي تلي تسجيل لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك – V".

وقال كوزنيتسوف: "سوف تستمر التجارب السريرية بعد التسجيل، وسيتم تطعيم 40 ألف متطوع".

في وقت سابق، أعلن ممثل شركة "كروكوس ميديكال" الروسية التي تتعاون مع وزارة الصحة الروسية في إجراء الدراسات السريرية في موسكو، أن روسيا أوقفت مؤقتًا تطعيم المتطوعين الجدد كجزء من تجارب ما بعد تسجيل لقاح فيروس كورونا بسبب ارتفاع الطلب ونقص الجرعات.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 17717 إصابة جديدة مقارنة بـ 16202 أمس ليبلغ إجمالي عدد حالات كوفيد - 19 مليونا و581 ألفا و693 إصابة منذ بداية الجائحة. تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجل فيها 4906 حالات جديدة للعدوى.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم للوقاية من وباء "كوفيد-19"، تم تطويره وإنتاجه في مركز "غامالي" بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك - V".