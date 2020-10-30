شركة روسية تبيع خلال عام واحد أسلحة بنحو 10 مليار دولار

أفاد مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، اليوم الجمعة ، بناء على البيانات المتفق عليها مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" بأن الشركة قد باعت، في العام الماضي، أسلحة بما قيمته أكثر من 10 مليارات دولار ووقعت عقودا بما قيمته 9.17 مليار دولار.

وفي هذا الصدد جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة: "من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 إلى تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، تم توقيع عقود تجارية خارجية بلغ إجمالي قيمتها 9.17 مليار دولار، وتم استلام أموال بالعملات الأجنبية بما يزيد عن 10 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، تقلص حجم ديون العملاء الأجانب الذي يعود السبب فيه إلى العقوبات المفروضة على شركة "روس أبورون إكسبورت".

ويؤكد البيان أنه في سياق العقوبات والوباء، وعلى خلفية المنافسة الشديدة في السوق العالمية وظهور لاعبين بارزين جدد، تمكنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" من الحفاظ على حقيبة الطلبات الخاصة بها عند مستوى نحو 50 مليار دولار.

ويشير البيان إلى أن هذا يضمن العمل لأكثر من 700 مصنع في قطاع التصنيع الحربي الروسي على مدى ثلاث سنوات مقبلة.

يذكر أنه تكريما لنجاح الشركة، قام مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، روسلان بوخوف، بتسليم المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، جائزة أوغاركوف.