منها 5 هجمات إرهابية... روسيا تحبط 8 جرائم خلال عام

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط 5 هجمات إرهابية، جرى التحضر لـ3 منها في أماكن تجمع جماهيري في وسط روسيا خلال عام.

ونقل القسم الإعلامي في جهاز مجلس الأمن الروسي عن باتروشيف، قوله، متحدثًا عبر نظام "فيديو كونفرانس" في اجتماع حول ضمان الأمن القومي في المنطقة الفيدرالية المركزية: "يُذكر أنه بفضل عمل الأجهزة الأمنية وأجهزة حماية القانون في المنطقة، تم إحباط 8 جرائم تحمل طابعا إرهابيا، من بينها 5 هجمات إرهابية، تم الإعداد لـ3 منها في أماكن تجمع جماهيري".

ووفقا لباتروشيف، "فقد تم خلال النصف الأول من عام 2020 اكتشاف ما يزيد عن 16 ألف حالة تخص انتهاك القانون فيما يتعلق بحماية أماكن التجمع الجماهيري من العمليات الإرهابية وتم تقديم حوالي 6 آلاف شخص للعدالة".

ومن هذا المنطلق طالب سكرتير مجلس الأمن الروسي رؤساء الأقاليم بالتعاون مع أجهزة حماية القانون ليس فقط عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للقضاء على الانتهاكات المرتكبة فحسب، بل تشديد الرقابة على التزام أصحاب أماكن التجمع الجماهيري بتطبيق المتطلبات الخاصة بحمايتها من حيث مكافحة الأنشطة الإرهابية.