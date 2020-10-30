"ملياري مسلم أصبحوا أعداء ماكرون"... مجلس الإفتاء الشيشاني: المفتي لم يهدد الفرنسيين

أوضح مفتي جمهورية الشيشان الروسية، صالح حجي مجييف، اليوم الجمعة، في اتصال مع عدد من وسائل الإعلام، أنه وصف بـ"أعداء الإسلام" أنصار نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، ولم يهدد بأي حال الفرنسيين.

موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الصحفي لمجلس الإفتاء في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "المفتي، صالح حجي مجييف، لم يهدد الفرنسيين بأي شكل من الأشكال، لكنه أوضح فقط أن أنصار ماكرون الذين يدعمونه في مسألة ترويج الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، هم أعداء الإسلام والأمة المسلمة بأسرها"، مشيراً إلى أن الإعلام شوه أقواله.

وشدد الممثل الصحفي للمجلس في تصريحاته: "عارضنا دائما الإرهاب في كل مظاهره، وإلى جانب ذلك، فإننا نعارض كراهية الإسلام والرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وفي وقت سابق، قال مجييف إن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي بمثابة "هجوم على الإسلام". ووفقا له، فإن حوالي ملياري مسلم أصبحوا أعداء ماكرون اللدودين.

كما انتقد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعمه الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد، محذرا من عواقب تصريحاته تلك، التي يمكن أن تكون مأساوية للغاية.

هذا ولاقت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الداعمة لنشر الرسوم كاريكاتورية للرسول محمد، استياءً كبيرا في العديد من الدول الإسلامية، وتسببت بحدوث دعوات واسعة في الشرق الأوسط لمقاطعة بضائع فرنسا.