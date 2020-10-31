السفير الأرميني لدى موسكو: يريفان طالبت بمشاورات مع روسيا للمساعدة

أعلن سفير أرمينيا لدى موسكو، فاردان توجانيان، أن يريفان أرسلت طلبا عاجلا لموسكو لبدء المشاورات المتعلقة بمساعدة أرمينيا في ظل النزاع العسكري مع أذربيجان.

وجاءت تصريحات السفير الأرميني لدى موسكو توغانيان خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها: "لقد تم إرسال الطلب لبدء المشاورات مع الطرف الروسي فيما يخص تقديم المساعدات المختلفة لأرمينيا في ظل صراعها العسكري مع أذربيجان".

وأضاف السفير توغانيان "وفقا للاتفاق المبرم مع الدول الحليفة، فإن المشاورات قد تعقد في الوقت القريب العاجل فورية وسيكون محورها تحديد حجم المساعدة ونوع المساعدة وتفاصيل أخرى بين البلدين".

وشدد السفير الأرميني قائلا: "أعتقد أننا سنحصل على الرد المناسب من الجانب الروسي".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.