عمدة موسكو: المستشفيات الاحتياطية ستعمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا

اكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن المستشفيات الاحتياطية ستواصل العمل حتى انحسار وباء فيروس كورونا في البلاد.

موسكو-سبوتنيك.وقال سوبيانين: " ستعمل المستشفيات الاحتياطية بشكل كامل ، حتى لو كان هناك انخفاض في ضغط العمل في المستشفيات في ظل فيروس كورونا، سنقوم باستخدام بإخلاء المستشفيات (الأساسية) بشكل تدريجي، ووضع المرضى في المستشفيات الاحتياطية حتى انحسار الوباء".

ولفت العمدة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في العاصمة أظهرت فعاليتها و "أعطت الأمل في ألا يتفاقم الوضع".

يذكر بأن سوبيانين، كان قد أعلن في وقت سابق على أن الوضع مع انتشار فيروس كورونا المستجد في موسكو تحت السيطرة.

وأضاف سوبيانين، في مدونته أن "فرض تدابير قصوى مثل حظر تجول، وحظر كامل على الحركة في المدينة، وفرض حظر على الدخول والخروج، وإغلاق تقريبا جميع المؤسسات. بالنسبة لنا هذه الإجراءات غير مقبولة على الإطلاق ومستحيلة".

وأوضح أن التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ في موسكو في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.