السفارة الروسية تنفي أنباء مقتل اثنين من حرس الحدود الروسي في أرمينيا

نفت السفارة الروسية لدى يريفان، اليوم الأحد، أنباء حول مقتل اثنين من حرس الحدود الروسي في أرمينيا.

وجاء في منشور السفارة على الفيسبوك :"فيما يتعلق بمناشدات ممثلي وسائل الإعلام لطلب التعليق على المعلومات التي ظهرت في عدة مصادر حول مقتل اثنين من حرس الحدود الروسيين، نعلمكم هذا ليس صحيحًا".

ودعت السفارة الروسية إلى التعامل مع هذا النوع من المعلومات المضللة بحذر وعناية.

في وقت سابق، ناشدت أرمينيا روسيا رسميًا بدء مشاورات عاجلة لضمان الأمن، في ظل النزاع مع أذربيجان في قره باغ.

وجددت وزارة الخارجية الروسية تأكيد التزام موسكو بتعهدات الحلفاء ووعدت بتقديم المساعدة إذا انتقلت الاشتباكات إلى أراضي أرمينيا.

ومن جانبه اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مناشدة باشينيان لروسيا "اعترافًا بالهزيمة".