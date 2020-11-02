سنودن يعلن نيته الحصول على الجنسية الروسية

ونشر سنودن تغريدة على "تويتر" قال فيها "بعد سنوات من الانفصال عن والدينا، لم أرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن ابننا. لهذا السبب، في عصر الأوبئة والحدود المغلقة، نتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة الأمريكية الروسية".

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

وفي الوقت نفسه، أشار سنودن إلى أنه وزوجته سيظلان أمريكيين، وسوف يربيان ابنهما بروح القيم الأمريكية، وبالأخص حرية التعبير عن آرائهما. وأضاف أنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكنه فيه العودة إلى الولايات المتحدة للم شمل عائلته.

وفي وقت سابق، قال المحامي أناتولي كوتشرينا، والذي يمثل مصالح إداورد سنودن في روسيا، إنه في نهاية ديسمبر، سينجب سنودن وزوجته طفلا، في مكان ولادته سيحصل على الجنسية الروسية.

وكان إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي، قد سلم عددا من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.