موسكو تعلن موقفها من رئيس مولدوفا القادم

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، أن موسكو ستكون مستعدة للعمل مع أي رئيس منتخب لمولدوفا، لكن من السابق لأوانه التكهن بنتائج الانتخابات.

وقال رودنكو: "نحن مع شعب مولدوفا. إذا اختار شعب مولدوفا هذا الممثل أو ذاك، سنكون مستعدين للعمل مع الجميع".

وأضاف، "من الضروري تحليل نتائج الانتخابات بعد الجولة الثانية. الآن من السابق لأوانه عمل أي تنبؤات. كل شيء سيعتمد على الطريقة التي سيدلي بها الناخبون المولدوفيون في نهاية المطاف بأصواتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، بعد فرز جميع الأصوات، عن فوز المرشحة الرئاسية مايا ساندو ، رئيسة وزراء مولدوفا السابقة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة: "رئيسة وزراء مولدوفا السابقة مايا ساندو تتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث حصلت على 36.16% من الأصوات بعد فرز 100% من الأصوات".

وأضافت أن الرئيس الحالي إيغور دودون، حصل على 32.61% من الأصوات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في مولدوفا، قد جرت يوم أمس الأحد.

وعلى أساس ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.

وتشير هذه النتائج إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد جولة ثانية حيث لم يحصل أي من المرشحين على 50% من الأصوات اللازمة، الأمر الذي أكده الرئيس الحالي.

ويشارك في السباق الرئاسي بمولدوفا 8 مرشحين، أبرزهم دودون الذي يعتبر مواليا لروسيا وساندو التي تميل إلى الاتحاد الأوروبي، وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال تجاوزت 33.33%، وهو حاجز يجب تجاوزه لتصنيف الاقتراع ساريا.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع، أمس الأحد في الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي (22.00 بتوقيت موسكو).