بعد أن طالتها انتقادات كثيرة بشأن "كورونا"... الصين تشكر روسيا على موقفها الداعم

أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي تشانشو، عن امتنان بلاده لروسيا لدعمها على خلفية الانتقادات الموجهة لبكين بسبب فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشانشو، خلال الاجتماع السادس للجنة البرلمانية الدولية المشتركة بشأن التعاون بين الجمعية الفدرالية الروسية ومؤتمر الشعب الوطني لجمهورية الصين الشعبية: "تعمل الصين وروسيا بنشاط على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الوباء، بما في ذلك تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا. كما ندعم معًا منظمة الصحة العالمية، ونعلن بشكل واضح وصريح مناهجنا تجاه العالم بأسره".

وفقاً له فإن الصين ممتنة للجانب الروسي على دعمه، عقب تشويه سمعة الصين بسبب فيروس كورونا.

وأعاد لي تشانشو إلى الأذهان أنه في نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، أرسلت الصين مساعدات إنسانية إلى روسيا، مشيرا إلى أن الصناديق خُطت عليها عبارة "ستتم هزيمة الفيروس والانتصار سيكون حليفنا".

وأكد أن المعركة مشتركة ضد فيروس كورونا وتميزت بروح التضامن والمساعدة المتبادلة على أعلى مستوى وكذلك الطابع الخاص للعلاقات الصينية الروسية التي كانت نموذجا جديرا بالتعاون الدولي".

يذكر أنه غالبا ما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطابات عامة، فيروس كورونا بـ"الفيروس الصيني"، متهمًا الصين بالفشل في احتواء انتشار الوباء والتستر على الحقائق وتأخير الاستجابة. وصرحت السلطات الصينية مرارًا أنها تلتزم منذ البداية بموقف مفتوح ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء "كوفيد-19".