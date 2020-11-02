محركات روسية جديدة تعطي دفعا لصواريخ الدول الأخرى

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن روسيا ستنتج محرك "إر دي-182" ومحرك "إر دي-120إم إس" في عام 2022.

وتصنع روسيا المحركين الجديدين لصواريخ روسية وأجنبية تُستخدم لإيصال الأقمار الصناعية إلى مواقعها المدارية في الفضاء. وبدأت روسيا العمل في مشروعي "إر دي-182" و"إر دي-120إم إس" في عام 2019. ويعتبر المحركان الجديدان بديلين مطورين لمحرك "إر دي-120" الذي اخترعته مؤسسة "أنرغوماش" الروسية في القرن الماضي، واستُخدم لإطلاق صواريخ "زينيت"، وجرى تصنيعه في جمهورية أوكرانيا خلال 30 عاما.

وصرح المدير العام لـ"روسكوسموس"، دميتري روغوزين، في مايو/أيار 2019 لوكالة "سبوتنيك" أن بعض الدول الأجنبية قدمت طلبا لشرء محركات "إر دي-120". وتقوم روسيا الآن بتوريد محركات من طراز "إر دي-180" و"إر دي-181" لصواريخ "أتلاس" و"أنتارس" الأمريكية.

كما أوجدت روسيا بديلا مطوّرا لصاروخ "زينيت". وبدأ العمل في مشروع إنشاء هذا الصاروخ الذي يحمل اسم "سويوز 5" في عام 2016. ويجب أن يصبح صاروخ "سويوز 5" جاهزا للانطلاق إلى الفضاء في عام 2023.