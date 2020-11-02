حماية المستهلك الروسية: تطعيم أول متطوعي اختبار لقاح "إيبي فاك كورونا" في نوفمبر

صرحت هيئة حماية المستهلك الروسية بأنه سيتم تطعيم أول المتطوعين لاختبار لقاح "إيبي فاك كورونا"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبحسب ما نشرت الخدمة الصحفية للهيئة، "سيتم تطعيم أوائل المتطوعين في نوفمبر 2020".

وأوضحت الخدمة الصحفية أن المركز العلمي "فيكتور" ينتج الآن لقاحا لاختبارات ما بعد التسجيل.

وقالت الخدمة الصحفية إن تسجيل المتطوعين لم يبدأ بعد.

© Sputnik . Rospotrebnadzor Press Service المركز الطبي "فيكتور" الروسي يسجل لقاحا جديدا ضد كورونا (مرض كوفيد-19)، لقاح "إيبي فاك كورونا". روسيا

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "الدراسات ستجرى في عدة مناطق في روسيا. والمفاوضات جارية مع المنظمات، وعلى أساسها سيتم تطعيم المتطوعين".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، على أن مركز فيكتور سجل اللقاح الروسي الثاني وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

وأعلن بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن "مركز مدينة نوفوسيبيرسك "فيكتور" سجل اليوم اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى "إيبي فاك كورونا".