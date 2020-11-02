ناريشكين: الانقسام في المجتمع الأمريكي سيزيد بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات

رجّح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، ازدياد الانقسام في المجتمع الأمريكي بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية.

موسكو-سبوتنيك. وقال ناريشكين في مقابلة مع مدير وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف: "تقييماتنا كالآتي: الأزمة الاجتماعية ستتعمق بغض النظر عن الفائز، ومن الواضح أن الجانب الخاسر لن يوافق على النتائج، وهذا سيشجع المتطرفين على النزول إلى الشوارع".

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ويجري التصويت المبكر في عدد من الولايات.

ويتنافس كل من المرشح الجمهوري ورئيس البيت الأبيض الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقارير إعلامية قالت إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت، واصفا هذه التقارير بـ"الكاذبة".