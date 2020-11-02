نائب وزير الطاقة: لم يتحدد بعد موقف روسيا من مستقبل اتفاق "أوبك+"

قال بافل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسي، اليوم الاثنين، خلال منتدى التبادل الدولي، إن الموقف الرسمي لروسيا بشأن مستقبل اتفاق "أوبك+" لم يتم تحديده بعد.

موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول الموضوعات التي نوقشت في اجتماع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال سوروكين: "لسوء الحظ، لا أرى فرصة للتعليق على الاجتماع، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لا يزال من الصعب بالنسبة لي أن أبدي أي تعليقات حتى يتم صياغة موقف رسمي".

وأضاف: "سيعقد اجتماع آخر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ذلك سنكون قادرين على القيام بذلك".

كما أكد نائب وزير الطاقة الروسي أن روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمعدل سريع نسبيا في حقول نفطية جديدة.

وأشار أخيرا تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تحالف "أوبك +" نفذ شروط الصفقة الجديدة لخفض الإنتاج في آب/أغسطس بنسبة 97%، بينما أوفت روسيا بالتزاماتها بنسبة 98%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 103%.

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك +"، كانت قد اتفقت في وقت سابق، على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر.