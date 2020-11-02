الخارجية الروسية: التسوية الليبية تتصدر مباحثات بوغدانوف والسفير الأمريكي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسوية الأزمة الليبية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال محادثة مفصلة، تمت مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على حاجة الأطراف الليبية للوفاء باتفاق وقف الأعمال العدائية ومهام التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقا لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510"، موضحا أن السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، حضر الاجتماع أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الروسي شدد على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار بين الليبيين من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة ليبيا.

هذا وأعلنت الأمم المتحدة، بوقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي أنطلاق هذا الملتقى بعد توقيع طرفي النزاع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جنيف، في الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.