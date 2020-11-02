دور البطولة في أول فيلم يتم تصويره في الفضاء سيكون لمرأة روسية

ستلعب امرأة روسية الدور الرئيسي في أول فيلم طويل، من المقرر تصويره في الفضاء. بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الإعلام الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخدمة: "اتخذ منتجو الفيلم القرار بشأن ذلك في وقت سابق، وخطط مبتكرو المشروع لإجراء مسابقة بين الرجال والنساء على حد سواء، مع نسختين من السيناريو، ولكن بعد المناقشة توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الصورة الأنثوية بالنسبة للفيلم هي بلا شك أكثر فائدة لمضمونه".

وأكدت الخدمة الصحفية أنه وفقًا لنتائج المسابقة، سيختارون كلا من الممثلة للدور الرئيسي والممثلة الاحتياطية لها.

كما ذكرت القناة الروسية الأولى أن الدراما الفضائية القادمة بعنوان "التحدي" هي مشروع مشترك بين "Roscosmos" والقناة الأولى واستوديو "Yellow" و"Black and White"، ومن المتوقع أن يتم التصوير في محطة الفضاء الدولية في خريف عام 2021.

خرجت أربع رائدات فضاء روسيات وسوفياتيات إلى مدار قريب من الأرض حتى الآن: فالنتينا تيريشكوفا في عام 1963، وسفيتلانا سافيتسكايا في عامي 1982 و1984، وإيلينا كونداكوفا في 1994-1995 و1997، وإيلينا سيروفا في عام 2014.

من الممكن أن يزداد عدد رائدات الفضاء في المستقبل القريب. حيث تقوم "Roscosmos" الآن بمعالجة طلبات التوظيف الجديدة، من أصل 1404 طلبات، تم تقديم 33 من قبل النساء.