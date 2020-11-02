بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع طرفي النزاع في قره باغ

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وناقش مع الطرفين الوضع الراهن في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "في 1 و2 نوفمبر، على التوالي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. ونوقشت قضايا تسوية نزاع ناغورني قره باغ بشكل شامل".

أعرب باشينيان وعلييف، في وقت سابق، عن استعدادهما لإجراء مفاوضات في موسكو، بهدف وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين.

وأكد الرئيس الأذربيجاني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام روسية، استعداد بلاده لوقف الأعمال العسكرية "على وجه السرعة"، في حال كان موقف يريفان في المفاوضات "بناء"، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عن استعداده للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأعلنت موسكو، في فجر الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.