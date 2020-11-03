روسيا تعتبر الاستخبارات الصينية ضمن الخمس الأقوى في العالم

صنف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، الاستخبارات الصينية بأنها تحتل مرتبة من بين أفضل خمس دول في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك": كما هو الحال بالنسبة للاستخبارات الروسية، الاستخبارات الصينية تدخل ضمن الخمس الأقوى عالمياً. وأكرر نحن نولي شركائنا الصينيين تقديرا عاليا".

كما أشار ناريشكين، إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسي يتبادل التحليلات مع الزملاء الصينيين حول تطور الوضع في النقاط الساخنة أو حول القضايا الرئيسية، وأنه "في معظم الأحيان، تقديراتنا تتطابق".

وفي سياق متصل، نوه ناريشكن في وقت سابق، إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يعتبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الخصم الرئيسي له. وأضاف بأن مدرسة الاستخبارات الروسية من المدارس الرائدة في العالم، مثل مدرسة الباليه الروسية.

وقال ناريشكين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك":" هناك الكثير من الناس من مختلف الجنسيات يطلبون بنفسهم العمل معنا وليس فقط بدافع مادي أو أيديولوجي، حيث يدرك هؤلاء من خلال عرض خدماتهم أنهم يخدمون الإنسانية والأمن الدولي وروسيا ولديهم كل الثقة بنا".

وأضاف ناريشكين قائلا: "صدقوني، هناك الكثير من الأشخاص المستقلين العقلانيين الذين يتعاطفون مع السياسة الخارجية لروسيا، ويعلمون أن روسيا مستعدة للدفاع عن القيم الإنسانية العالمية والتمسك بها، بالإضافة إلى مهمتها باتباع سياسة سلام عالمية".