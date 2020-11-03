المخابرات الروسية: التنسيق مع المخابرات الأمريكية مستمر ولم يتوقف

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الروسي على علاقة وتنسيق مستمر مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويقومان بتبادل المعلومات الأمنية.

وقال ناريشكين خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كما تعلمون، ما زلنا نحافظ على التنسيق والاتصال مع زملائنا في وكالة المخابرات المركزية، حيث نتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب الدولي. ومثل هذا التفاعل موجود تقريبًا على مستوى جميع أجهزة المخابرات الأكبر في العالم".

ونوه ناريشكين إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية يعتبر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الخصم الرئيسي لها. وأضاف بأن مدرسة الاستخبارات الروسية من المدارس الرائدة في العالم، مثل مدرسة الباليه الروسية.

وأشار ناريشكين إلى أن الاستخبارات الصينية تحتل مرتبة من بين أفضل خمس دول في العالم، قائلا: "كما هو الحال بالنسبة للاستخبارات الروسية، الاستخبارات الصينية تدخل ضمن الخمس الأقوى عالمياً وأكرر نحن نولي لشركائنا الصينيين تقديرا عاليا".

وأضاف ناريشكين، أن روسيا تتبادل التحليلات مع الزملاء الصينيين حول تطور الوضع في النقاط الساخنة أو حول القضايا الرئيسية، وأنه "في معظم الأحيان، تقديراتنا تتطابق".