بوتين يلتقي مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا بمناسبة يوم الوحدة الوطنية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي عبر الفيديو مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا بمناسبة عيد الوحدة الوطنية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "كالعادة في يوم الوحدة الوطنية ، سيجتمع الرئيس بوتين مع ممثلي الطوائف الدينية، سيكون اللقاء هذا العام عبر الفيديو".

ويجري الاحتفال كل عام بيوم الوحدة الوطنية في روسيا يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك منذ عام 2005.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلم في الكرملين، العام الماضي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، جائزة لمدير مركز أبحاث العلاقات بين الأعراق التابع لمعهد علم الاجتماع أ. دروبيشيفا، وذلك لمساهمته في تعزيز الوحدة بين الأعراق الروسية، بالإضافة إلى جوائز الدولة لـ16 مواطنا روسيا وأجنبيا.