بوتين يرفع العلم الروسي على كاسحة جليد جديدة تعتبر الأقوى والأضخم في العالم... فيديو

رفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، العلم الروسي على كاسحة جليد روسية تعتبر من أضخم وأقوى كاسحات الجليد في العالم.

وصل الرئيس بوتين، اليوم، إلى مدينة سانت بطرسبرغ وشارك في مراسم تدشين كاسحة الجليد الجديدة "فيكتور تشيرنوميردين".

وقال بوتين في مراسم الاحتفال التي عقبت رفع العلم الروسي على كاسحة الجليد، إنه "من المعروف جيدًا أن لدينا (روسيا) أسطولا جليديا (كاسحات الجليد) فريدا".

وأضاف الرئيس بوتين: "إننا نحتل مكانه عالية وقيادية في تطوير ودراسة مناطق القطب الشمالي، ويجب تأكيد والحفاظ على هذه الأولوية والمكانة، باستمرار وفي كل يوم".

تم تصميم أكبر وأقوى كاسحة جليد غير نووية بهدف مساعدة السفن على التنقل في خليج فنلندا، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تعمل في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وتوفر الملاحة الآمنة والمستقرة على طول طريق البحر الشمالي.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين كوزير النقل الروسي ومحافظ سانت بطرسبورغ، بالإضافة إلى مدير عام شركة "Rosmorport"، المصنعة لكاسحة الجليد، أندريه لافريشوف.