رئيس الدوما الروسي: أعضاء المجلس يدينون هجوم فيينا

أعرب رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، عن إدانة أعضاء مجلس الدوما بشدة للعمل الإرهابي الذي تعرضت له فيينا، وعن اهتمامهم بزيادة تطوير التعاون الدولي لمكافحة التهديد الإرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع المجلس، نقلاً عن فولودين: "أعضاء مجلس الدوما التابع للجمعية الاتحادية لروسيا يدينون بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا. وأرجو أن تنقلوا خالص تعازينا إلى أقارب وأصدقاء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. ونحن مهتمون بزيادة التعاون الدولي، بما في ذلك وعلى المستوى التشريعي، لمكافحة التهديد الإرهابي".

وأدت سلسلة اعتداءات الليلة الماضية في العاصمة النمساوية فيينا لمقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العديد بعد أن أقدم مسلح على فتح النار على المارة في ستة أماكن مختلفة قبل أن تقضي عليه الشرطة. وبحسب وسائل إعلام محلية، ما زالت عمليات البحث جارية عن مشتبه به ثان قد يكون لاذ بالفرار بعد العملية.

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، أعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا، الذي وقع مساء الاثنين في العاصمة النمساوية وراح ضحيته قتلى وجرحى.