بوتين يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية في الساحة الحمراء بمناسبة يوم الوحدة الوطنية

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، في مراسم وضع الزهور على النصب التذكارية الموجودة في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بوضع الزهور على النصب التذكارية الموجودة في الساحة الحمراء، وذلك بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي تحتفل به روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، منذ عام 2005".

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الروسي سيزور العديد من الأماكن التاريخية من متاحف وصالات تجسد فيها تاريخ روسيا ووحدة الشعوب المختلفة فيها.