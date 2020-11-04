بوتين: العلاقات بين الأعراق أصبحت موضوع مضاربات في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الأعراق أصبحت موضوع مضاربات في العالم، حيث يحاول المتطرفون التشويش عليها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في اجتماع مع ممثلي الجمعيات الدينية الروسية، عبر الفيديو: "إن أصعب المسائل وأكثرها حساسية للعلاقات بين الأعراق والأديان، تصبح أحياناً وللأسف، موضوع مضاربات ألعاب جيوسياسية عديمة الضمير. ويحاول المتطرفون والراديكاليون التشويش عليها، والتحريض على الكراهية والعداء المتبادلين".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي عبر الفيديو مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا بمناسبة عيد الوحدة الوطنية.

ويجري الاحتفال كل عام بيوم الوحدة الوطنية في روسيا يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك منذ عام 2005.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلم في الكرملين، العام الماضي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، جائزة لمدير مركز أبحاث العلاقات بين الأعراق التابع لمعهد علم الاجتماع أ. دروبيشيفا، وذلك لمساهمته في تعزيز الوحدة بين الأعراق الروسية، بالإضافة إلى جوائز الدولة لـ16 مواطنا روسيا وأجنبيا.