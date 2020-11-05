مصدر في الخارجية الروسية: موسكو تأمل في ألا تؤثر الانتخابات الأمريكية على عمل هياكل النظام

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية، عن أمال موسكو في أن هياكل السلطة في الولايات المتحدة، مثل البنتاغون ووزارة الخارجية وغيرها، ستستمر في العمل بسلاسة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "الآن سيستمرون في عد الأصوات، لكن الأحداث جارية، ونحن بالطبع بحاجة إلى التعاون في إطار الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف المصدر: "النظام يجب أن يعمل على أي حال، والهياكل مثل البنتاغون، وكالة الاستخبارات المركزية، ووزارة الخارجية. يجب أن يكون لديهم انتقال منظم للسلطة حتى لا يكون هناك فشل، وحتى تعمل السلطات".

وبصدد تأثير الانتخابات على العلاقات بين روسيا وأمريكا، قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن مزاعمها حول التدخل الخارجي الروسي في الانتخابات الأمريكية، فالكثير سيتغير في العلاقات بين البلدين بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

هذا واقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.

وجرت الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا وتشير الاستطلاعات إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.