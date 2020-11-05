الخارجية الروسية: قرار السراج عدم التنحي منطقي حتى لا يكون هناك فراغ في السلطة

قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لـ"سبوتنيك" اليوم، إن روسيا ترى أن قرار فايز السراج سحب استقالته من منصب رئيس حكومة الوفاق الليبية، معقول ومنطقي، لكي لا يكون هناك فراغ في السلطة بالبلاد.

وقال بوغدانوف، اليوم الخميس: "طلب منه الكثير من الليبيين وحتى ممثلون أجانب العدول عن الاستقالة، حتى لا يحدث فراغ في السلطة. وقال السراج منذ البداية إنه يريد الاستقالة بحلول نهاية أكتوبر على أساس أنه سيكون هناك من تنتقل إليه السلطة، وأنه لن يكون هناك فراغ".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية على أن هذا: "أمر منطقي ومعقول".

وأشار بوغدانوف، إلى أنه في المستقبل المنظور، من المقرر عقد منتدى للحوار الوطني الليبي في تونس، "حيث ستتم مناقشة قضايا إعادة الهيكلة السياسية، وإنشاء بعض الهيئات الرئاسية لفترة معينة، تصل إلى عام ونصف، من أجل إجراء الانتخابات بعد ذلك".

وأضاف بوغدانوف "إذا تم الآن إنشاء بعض الهيئات الحكومية في تونس، فسيكون من الواضح لمن، والجهة التي ستنقل السلطة إليها، مع الأخذ في الاعتبار أن السراج يشغل منصبين - رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الجهاز الوطني الليبي".

وكان السراج قد أعلن في وقت سابق سحب استقالته "حتى لا يحدث فراغ سياسي". وبحسب قناة "العربية"، رفض السراج الاستقالة من منصبه بعد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن السراج عزمه تسليم مهامه إلى اللجنة التنفيذية الجديدة التي تعمل على تشكيلها لجنة الحوار، في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.