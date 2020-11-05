نائب وزير الخارجية الروسية: العمل على إطلاق سراح الروس المعتقلين في ليبيا مستمر

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.

وقال نائب الوزير: "لا أريد أن أتنبأ (أي أحداث). العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك".

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وافقت على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، وفق ما أفادت به وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس. وقال المصدر إن شوغالي وسعيفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة.

وذكر في وقت سابق أن وزارة الخارجية الروسية تلقت تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن مشكلة إطلاق سراح شوغالي وسعيفان من السجن الليبي سيتم حلها في المستقبل القريب. اعتُقل شوغالي وسعيفان في ليبيا في شهر أيار/مايو 2019. وزعم رئيس دائرة المباحث الجنائية التابعة للنائب العام الليبي أنهما احتجزا في طرابلس لمحاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة.