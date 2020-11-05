أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب أعمال الشغب بعد الانتخابات الرئاسية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت القصور في النظام الانتخابي هناك، كما أعربت عن أملها في أن يتم تحديد الرئيس وفقا لدستور البلاد.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نأمل أن تسمح الآليات القانونية الموجودة في الولايات المتحدة، بالتوافق التام مع الدستور الأمريكي، بتحديد رئيس الدولة المستقبلي، والأهم من ذلك، تجنب اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في البلاد".

وأضافت: "كما نرى لم يتم تحديد الفائز بعد. المرشحون متساوون... لاحظنا أن كلاً من دونالد ترامب وجو بايدن أعلنا ثقتهما بالفوز. يتحدث الرئيس الحالي علنًا عن الاحتيال المحتمل ونية رفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات، حيث تكون النتائج الأولية لفرز الأصوات موضع شك بالنسبة له. وفي ضوء هذه الظروف، ينبغي توقع تأخر عملية تحديد النتائج".

في الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا أن انتخاب الرئيس هو "حق حصري للمواطنين الأمريكيين الذين يستحقون فرز أصواتهم بشكل صحيح".

وجرت، الثلاثاء، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا. وتشير الاستطلاعات إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.