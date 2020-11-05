الصين تعلق مؤقتا استقبال المسافرين إليها من روسيا سواء بتأشيرة دخول أو بإقامة دائمة

أعلنت سفارة الصين لدى روسيا، اليوم الخميس، أن الصين علقت مؤقتا استقبال المسافرين إليها من روسيا سواء بتأشيرة دخول أو بإقامة دائمة.

وجاء في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للسفارة الصينية في موسكو: "فيما يتعلق بالوضع الوبائي، نعلن التعليق المؤقت لدخول الصين للأشخاص الذين يحملون تأشيرات وتصاريح إقامة صينية سارية، بما في ذلك العمل وحل القضايا الشخصية ولم شمل الأسرة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات دبلوماسية وخدمية، ويمكن للأجانب الذين يحتاجون بشكل عاجل للذهاب إلى الصين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات في سفارة جمهورية الصين الشعبية (القنصليات) في روسيا. يُسمح بالدخول إلى الصين بالتأشيرات الصادرة بعد 3 نوفمبر 2020".