روسيا تختبر قوارب مسيرة في خليج فنلندا... فيديو

تم إنشاء قاربين يتم التحكم فيهما لاسلكيًا لفيلق كرونشتادت البحري الروسي، وقد اجتازا الاختبارات بنجاح في عرض البحر بالخليج الفنلندي.

في جوهرها، تعتبر القوارب المسماة "كاديت-إم" مجمعات روبوتية متنقلة متعددة الأغراض (قوارب مختبرات). طور المهام التعليمية والتكنولوجية للقارب علماء مختبرات التقنيات التعليمية المبتكرة العسكرية، وكذلك طلاب ومدرسون من دائرة "مهندسو المستقبل".

تم إنشاء هياكل القوارب بالتعاون الوثيق مع مركز تطوير الابتكار التابع لجامعة البوليتكنيك (سان بطرسبورغ) وشركة بناء السفن المتحدة، التي يمثلها مصنع بناء السفن سريدني نيفسكي. في الوقت نفسه، تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي في مشروع طوف مسير.

القارب مخصص لأغراض البحث العلمي: إجراء التجارب والأبحاث في رحلة بحرية في خطوط عرض مختلفة، وإجراء التجارب والبحث في مناطق المياه، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

تم تصميم القارب كآلية سهلة التجميع - إطار من الألومنيوم مع عوامات من ألياف الكربون، يزن حوالي 100 كغ. سرعته 12 عقدة، ويحمل على متنه ثلاث وحدات قابلة للإزالة مع معدات بحثية. تم تجهيز القارب أيضًا بأجهزة استشعار للرؤية والملاحة.