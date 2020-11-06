زاخاروفا: قصة "تسميم" نافالني هي عرض مسرحي لفرض عقوبات على روسيا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الموقف برمته من "تسميم" المدون أليكسي نافالني، هو عرض مسرحي والفكرة الرئيسية منه هي فرض عقوبات جديدة على روسيا.

موسكو - سبوتنيك. قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان: "أي مراقب خارجي، بعيد عن قضايا الكيمياء التطبيقية وحظر انتشار الأسلحة الكيميائية سينتابه شعور بأن كل ما يحدث هو أداء مسرحية على مستوى هواة، والفكرة الرئيسية هي" إطلاق " عقوبات أخرى ضد روسيا".

وأضافت زاخاروفا "نأمل أن تمتنع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن المزيد من التسييس المصطنع للوضع حول المدون الروسي، الأمر الذي يتسبب في أضرار جسيمة للعلاقات الروسية الألمانية".

هذا وكانت ألمانيا قد زعمت أن نافالني، تعرض لمحاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" المشلة للأعصاب، بعد أن قالت إن الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدمه، أخذت في مستشفى "شاريتيه" في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.

ولم تسند برلين في هذا لأي دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.

وتقول موسكو إنها لا تستطيع التحقيق في حادث نافالني في ظل غياب الأدلة.