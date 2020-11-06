الكرملين ينفي معلومات حول احتمال استقالة الرئيس بوتين

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، معلومات عن احتمال تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالته.

موسكو-سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على طلب التعليق على تقارير لوسائل إعلام غربية تفيد بأن الرئيس بوتين يعتزم الاستقالة من منصبه بسبب المرض أو بسبب طلب الأسرة: "لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا. هذا هراء. الرئيس بخير.. صحته ممتازة".

وردا على سؤال حول اعتزام الرئيس بوتين تقديم استقالته من منصبه، قال بيسكوف: "لا".

هذا وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح يوم الأربعاء، في مراسم وضع الزهور على النصب التذكارية الموجودة في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بوضع الزهور على النصب التذكارية الموجودة في الساحة الحمراء، وذلك بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي تحتفل به روسيا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، منذ عام 2005".