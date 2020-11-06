نوفاك وقاديروف يشرفان على إطلاق محطة رقمية لتوليد الكهرباء شمالي القوقاز

ووصل نوفاك والمدير العام لشركة "روس سيت" المتخصصة بشبكات الكهرباء بافيل ليفينسكي إلى العاصمة الشيشانية غروزني، اليوم الجمعة، برحلة عمل للمشاركة في حفل إطلاق أول محطة فرعية رقمية لتوليد الكهرباء بحضور رئيس الشيشان رمضان قاديروف.

وقال قاديروف في حفل الافتتاح "في سياق مكافحة الوباء، إن أهم شرط هو تزويد المستشفيات بالكهرباء دون انقطاع، لقد أكملنا هذه المهمة الصعبة".

وأشار نوفاك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد مهمة رفع التنمية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية. المحطة الفرعية الجديدة لن توفر فقط مصدر طاقة موثوق به، ولكنها ستخلق أيضا ظروفا لجذب المستثمرين لمزيد من التطوير في جمهورية الشيشان".

#Новак #Грозный

Александр Новак @novakav1: Реализуя этот проект, мы в первую очередь были нацелены на то, чтобы было меньше отключений энергии, чтобы каждый потребитель меньше видел работы энергосистемы, чтобы свет и тепло были в домах – это самое главное pic.twitter.com/U7jJqZQFfh — Министерство энергетики РФ (@MinenergoGov) November 6, 2020

وذكرت شركة "روس سيت" أن المحطة الفرعية الجديدة هي أحدث مركز لتزويد الطاقة في منطقة شمال القوقاز، وهي واحدة من أكثر المرافق عالية التقنية في البلاد.

وستوفر المحطة زيادة في إمدادات الطاقة لسكان غروزني، وإزالة نقص الطاقة وتوفير إمدادات طاقة عالية الجودة لـ 80 مؤسسة اجتماعية، بالإضافة إلى مرافق كبيرة جديدة قيد التشغيل. تكمن خصوصية المحطة الفرعية في أنها مزودة بأجهزة استشعار تسجل عن بُعد مختلف المعايير التكنولوجية للمعدات وتنقلها تلقائيًا إلى إدارة الشبكة. تجاوز حجم الاستثمارات في بناء المحطة 1.3 مليار روبل.