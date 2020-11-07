وزير الدفاع الروسي: تحققنا من الجاهزية القتالية لجميع المعدات العسكرية في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قادة التشكيلات المسلحة التابعة للجيش الروسي، شاركت في اختبارات في ظل ظروف القتال الحديث.

ووفقا لشويغو، تم اختبار "جميع" الأسلحة الروسية خلال العملية العسكرية في سوريا.

وقال الوزير على قناة زفيزدا التلفزيونية "جميع قادة الفوج وقادة الفرق والجيوش وكل قادة المناطق وكل رؤساء الأركان وكل رؤساء الخدمات، قد شاركوا في معارك سوريا خلال هذه الفترة".

وأضاف شويغو أنه تم اختبار النظام المحلي للتعليم العسكري أيضًا، قائلا: "لقد فحصنا نظامنا التعليمي: ماذا نعلم وهل نعلِّم بالطريقة الصحيحة".

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، إن القوات الروسية حيدت أكثر من 133 ألف مسلح في سوريا، مضيفا: "لم يدخل روسيا إرهابي واحد".

وبدأت العملية العسكرية للقوات الجوية الروسية في سوريا، بالاتفاق مع دمشق، في 30 سبتمبر/أيلول 2015. خلال العملية، تمت إعادة معظم أراضي البلاد تحت سيطرة دمشق، وهُزم أكبر تنظيم إرهابي "داعش" (المحظور في روسيا).