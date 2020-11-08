غورباتشوف يتحدث عن العلاقات الروسية الأمريكية عندما كان بايدن نائبا للرئيس

قال الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، عندما كان جو بايدن نائبا لرئيس الولايات المتحدة، تم فعل شيء ما في العلاقات الروسية الأمريكية، على وجه الخصوص، تم توقيع معاهدة "ستارت 3" ، ولكن الآن الوضع مختلف.

وأضاف غورباتشوف لـ"سبوتنيك": "أتذكر اجتماعي مع نائب الرئيس بايدن في مارس 2009، كان حديثنا معه جادا وواسع النطاق، أولاً وقبل كل شيء، ناقشنا العلاقات الروسية الأمريكية، وحينها "انضم الرئيس (أوباما) للمحادثة. يجب أن أقول أنه تم القيام بشيء ما في ذلك الوقت، ولا سيما معاهدة "ستارت 3". أما الآن فالوضع مختلف".

وشدد غورباتشوف على أنه في ظل الظروف الحالية، من الضروري استعادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة.

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة مع الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في السباق الرئاسي.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الحالية لمدة عام، دون أي شروط.

والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/فبراير عام .2011

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.